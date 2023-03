POL-STD: Unbekannte beschmieren Harsefelder Polizeidienststelle - Zeugen gesucht

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht zwischen 02:00 h und 02:15 h sind mindestens drei bisher unbekannte Täter in Fredenbeck in der Hauptstraße auf das Gelände des dortigen RAISA-Marktes gelangt und haben eine Tür im hinteren Bereich des Gebäudes gewaltsam geöffnet. So in die Verkaufsräume eingedrungen, wurden aus dem Kassenbereich diverse Tabakwaren in einen ...

mehr