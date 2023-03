Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr - entgegenkommender Linienbus muss scharf bremsen - Insasse wird verletzt - Polizei sucht Verursacherin und Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 14:15 h ist es in Stade in der Schölischer Straße zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt die Unfallverursacherin und Zeugen sucht.

Zu der Zeit war ein 33-jähriger Busfahrer aus Stade mit seinem Linienbus auf der Schölischer Straße unterwegs als plötzlich eine entgegenkommende bisher unbekannte Fahrerin eines silbernen Kleinwagens in den Gegenverkehr geriet. Um einem Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 33-Jährige scharf bremsen. Dabei wurde ein 26-jähriger Businsasse aus Drochtersen durch den Bus geschleudert und verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Stader Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin kümmerte sich aber nicht weiter um die Unfallfolgen und fuhr weiter. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht nun die bisher unbekannte Fahrerin des silbernen Kleinwagens sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

