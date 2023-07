Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verfolgungsfahrt - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel

Cuxhaven (ots)

BAB27/Bremerhaven. Am Sonntagnachmittag (16.07.2023) gegen 16:00 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt auf der BAB 27, in Fahrtrichtung Walsrode, zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Geestemünde. Einem 26-jährigen Bremerhavener wurden Anhaltezeichen gegeben, welche er jedoch ignorierte und mit seinem Alpha Romeo beschleunigte. In Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde konnte schließlich eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und Betäubungsmittel bei sich führte. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Bremerhavener eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell