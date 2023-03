Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtige Personen lösen Alarm an Getränkemarkt aus

Mühlhausen (ots)

Eine Zeugin meldete am Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, einen Einbruch in den Getränkehandel in der Forstbergstraße. Sie hatte die optische Alarmanlage und Taschenlampenlicht gesehen. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwanden, nach Aussage der Zeugin, drei Täter in Richtung Spielplatz Schlotheimer Ring. Bei der Überprüfung des Geschäftes bestätigte sich der Einbruch nicht. Allerdings entdeckten Polizisten in unmittelbarer der Nähe des Getränkehandels, auf einer Wiese liegend, zwei Männer im Alter von 36 und 37 Jahren. Ob beide den Einbruch beabsichtigten ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 37-Jährige ist bereits wegen Einbruchsdelikten bekannt. Seine Überprüfung ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft gesucht wird.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell