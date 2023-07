POL-CUX: Brand eines Landwirtschaftlichen Gehöfts in Stinstedt

Cuxhaven (ots) - Neuhaus/Oste. Am Sonntag (16.07.2023) gegen 18:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Hemmoor den Fahrer eines Mercedes auf der Straße Bürgerpark in Neuhaus/Oste. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Weiterhin gab der Fahrer, ein 29-jähriger Mann aus Otterndorf, an, nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zu verfügen. Der 29-jährige ...

mehr