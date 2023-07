Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230716 - 0843 Frankfurt - Innenstadt: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilbeamte haben am Samstagabend (15. Juli 2023) einen 24-jährigen Taschendieb festgenommen, der in der Nacht davor in der Innenstadt Beute machen konnte.

Einem Fahnder fiel gegen 22.30 Uhr der Tatverdächtige in der Nähe des 1. Polizeireviers auf, den er anhand seiner Beschreibung bzw. der äußeren Erscheinung wiedererkannt hatte. Nach kurzer Beobachtung klickten auch schon die Handschellen. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, war der 24-jährige Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei Taschendiebstählen beteiligt. So erbeutete der junge Mann auf der Zeil bei der ersten Tat eine Handtasche mit einem Fahrzeugschlüssel, einer Bankkarte, einer Geldbörse und mehreren hundert Euro Bargeld. Wenig später erlangte der Tatverdächtige "An der Hauptwache" ein Mobiltelefon, Bankkarten, persönliche Dokumente und ebenfalls an mehrere hundert Euro Bargeld. Das Diebesgut konnte bei seiner Durchsuchung nicht aufgefunden werden, jedoch hatte der 24-Jährige noch 0,38 Gramm Kokain einstecken.

Der wohnsitzlose Mann kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell