Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ober-Olm; Getreide auf der L427 am Ober-Olmer Wald verteilt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ober-Olm (ots)

Bereits am Montag gegen 21:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer eine etwa 100m lange Getreidespur auf der L427 aus dem Ober Olmer Wald kommend in Richtung ZDF.

Tatsächlich konnte durch die entsandte Streife der Polizeiinspektion Mainz 3 festgestellt werden, dass die gesamte Fahrspur großflächig mit dem Getreideerzeugnis bedeckt war. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden.

Aufgrund der großen Menge müsste es sich bei dem Verursacher um einen LKW oder Traktor gehandelt haben.

Da eine Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern, wie beispielsweise Fahrradfahrern, nicht ausgeschlossen werden kann und zudem Kosten für die Reinigung der Straßen entstanden, wird nun nach dem Fahrzeug gefahndet.

Die Fahrbahn musste zeitweise für Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder gar selbst gefährdet wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell