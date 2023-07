POL-PPMZ: Mainz - Fahrradtag an der MEWA Arena

Mainz (ots) - Am Wochenende kam es insgesamt zu zwei Auffahrunfällen in der Stadt Mainz, bei denen die Verursacher unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen. Am vergangenen Freitagabend gegen 18:40 Uhr musste ein 38 Jahre alter Autofahrer in der Großen Bleiche in Mainz verkehrsbedingt halten, da ein Fußgänger über den Zebrastreifen gehen wollte. Ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Mainz reagierte zu spät und fuhr dem ...

mehr