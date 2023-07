Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Unfälle unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Am Wochenende kam es insgesamt zu zwei Auffahrunfällen in der Stadt Mainz, bei denen die Verursacher unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen.

Am vergangenen Freitagabend gegen 18:40 Uhr musste ein 38 Jahre alter Autofahrer in der Großen Bleiche in Mainz verkehrsbedingt halten, da ein Fußgänger über den Zebrastreifen gehen wollte. Ein 64 Jahre alter Autofahrer aus Mainz reagierte zu spät und fuhr dem 38-Jährigen auf. Der 38-Jährige und seine 4-jährige Tochter wurden hierbei leicht verletzt. Der 64 Jahre alte Verursacher des Verkehrsunfalls stand unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Am Sonntagabend gegen viertel nach Sieben musste ein 36 Jahre alter Autofahrer in der Wormser Straße in Mainz aufgrund stockenden Verkehrs halten. Ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Mainz reagierte zu spät und fuhr dem 36-Jährigen auf. Hierbei wurde niemand verletzt. Da die Polizeibeamten Auffälligkeiten hinsichtlich eines möglichen Drogeneinflusses des 24-Jährigen wahrnehmen konnten, wurde mit ihm ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Entziehung der Fahrerlaubnis wurde bei der Staatsanwaltschaft beantragt.

Beiden Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell