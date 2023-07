Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm; Auseinandersetzung bei Ballettaufführung

Nieder-Olm (ots)

Am Samstag gegen 17:30 Uhr kam es bei einer Ballettaufführung in Nieder-Olm zu einem Körperverletzungsdelikt. Weil ein 31-Jähriger Hesse die Vorführung seines Kindes mit dem Handy filmen wollte und dadurch die Sicht für die dahinter sitzenden Gäste verhinderte, kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die sich schließlich vor die Halle verlagerten.

Unvermittelt sei dem Beschwerdeführer dann durch den Hessen in den Rücken getreten worden. Dieser wiederum sei von mehreren Personen außerhalb der Halle umkreist, geschlagen und gewürgt worden. Als seine 32-jährige Lebensgefährtin dazwischen gegangen sei, habe auch sie Faustschläge abbekommen.

Aufgrund gegenteiliger Aussagen gestaltete sich die Sachverhaltsaufnahme schwierig. Zeugen die zur Klärung des Tatablaufes beitragen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

