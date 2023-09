Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln-Schwichteler- Verkehrsunfall

Am Montag, 04. September 2023, 07:50 Uhr, kam es in Cappeln, Ortsteil Schwichteler, auf der Bakumer Straße (L 842) zu einem Verkehrunfall. Ein 61-jähriger Cloppenburger, der für ein Cappelner Montagsbetrieb tätig ist, befuhr mit seinem Firmenwagen (Transporter) die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Bakum. Im Kurvenbereich, kurz vor der Kreisgrenze zu Vechta, kam ihm ein Pkw entgegen, der die Kurve schnitt. Dadurch war der 61-Jährige gezwungen nach rechts auszuweichen. Dabei geriet er mit seinem Transporter in den Graben. Die Landesstraße musste für den Zeitraum der Bergung mehrere Stunden gesperrt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 044471-18600

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell