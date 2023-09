Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 3.September 2023, gegen 16.50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße aus Strücklingen kommend in Richtung Ramsloh. Ein 66-jähriger Saterländer, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in gleicher Richtung befuhr, scherte plötzlich auf die Fahrbahn aus, um diese zu kreuzen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2200 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 3. September 2023, gegen 20.08 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Huntestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 19-jähriger Friesoyther beschädigte beim Ausparken mit seinem PKW den dort haltenden PKW eines 23-jährigen aus Friesoythe und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der geflüchtete Fahrer konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

