Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl aus Lagerhalle In der Zeit von Freitag, 25.08.2023, bis Dienstag, 29.08.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer offenstehenden Lagerhalle in der Eisenbahnstraße in Cloppenburg. Hieraus wurden mehrere Edelstahlschienen entwendet. Zum Wert des Diebesgutes können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg ...

