LPI-G: Busscheibe zerschlagen

Altenburg (ots) - Altenburg. Eine 76-jährige Fahrerin eines Pkw BMW befuhr am 02.08.2023 um 17:10 Uhr den Johannisgraben. An der Kreuzung zur Johannisvorstadt missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw VW eines 29-jährigen Fahrers. Dieser wurde durch den Zusammenstoß gegen eine Hauswand gedrückt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei hat ...

