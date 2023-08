Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet

Altenburg (ots)

Altenburg. Eine 76-jährige Fahrerin eines Pkw BMW befuhr am 02.08.2023 um 17:10 Uhr den Johannisgraben. An der Kreuzung zur Johannisvorstadt missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw VW eines 29-jährigen Fahrers. Dieser wurde durch den Zusammenstoß gegen eine Hauswand gedrückt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

