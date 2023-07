Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Jena (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignete sich am Mittwochmittag auf der Stradtrodaer Straße. Sowohl der 19-jährige Fahrer eines Pkw Nissan als auch ein 23-jähriger Fahrer eines Lkw MAN fuhren in ihrer Fahrspur, der Pkw auf der rechten und der Lkw auf der linken, in Richtung Autobahnauffahrt. Zwischen dem Abzweig Emil-Wölk-Straße und der Auffahrt zur Autobahn in Richtung Frankfurt/Main kam es zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Aufgrund dessen verletzte sich der 19-Jährige leicht. Beide Fahrzeugführer gaben bei der polizeilichen Unfallaufnahme an, ihre Fahrspur nicht verlassen zu haben. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0193850/2023, zu melden.

