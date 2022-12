POL-EU: Vandalismus auf Friedhof

Weilerswist (ots) - Am Montag (5. Dezember) wurden in der Zeit zwischen 6 und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Metternicher Straße und auf dem Park&Ride Parkplatz in der Bahnhofsallee Katalysatoren aus zwei Pkw herausgesägt und entwendet. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 ...

