LPI-J: Ohne Versicherungsschutz

Jena (ots) - Ein unbekannter Mann wurde am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Keller eines Wohnhauses Am Kaiserberg erwischt. Er flüchtete in Richtung Himmelreich. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor aus einem PKW, welches auf dem Grundstück stand, Gegenstände entwendet. Personenbeschreibung: - 170 - 175 cm groß, 30 - 35 Jahr alt untersetzte Gestalt kurze Haare graues Tuch vor dem Mund Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die ...

