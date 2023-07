Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fragwürdiger Spendensammler

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Ein fragwürdiger Spendensammler verschaffte sich am Mittwochmittag in der Heinrich-Heine-Straße Zutritt zu der Wohnung einer 78-Jährigen, in dem er diese zur Seite drängelte. Die Frau gab ihm einen Geldschein und wartete auf die Herausgabe des Wechselgeldes. Nachdem der Mann auch noch ungefragt das stille Örtchen nutze, verließ er die Wohnung und blieb der Dame das Wechselgeld schuldig. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

