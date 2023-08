LPI-G: Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Gera (ots) - Gera. Derzeit Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Dienstag (01.08.2023) Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Tschaikowskistraße. Hier entwendeten die Diebe zwei E-Bikes, nachdem sie die Fahrradschlösser aufknackten. Der Beutewert befindet sich im vierstelligen Bereich. Die Spuren wurden am Tatort gesichert, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

