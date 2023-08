Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung zum nachteil einer Fahrschule und Einruch in Gartenanlage

Gera (ots)

Am Abend des 02.08.2023 kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Firmengelände der Fahrschule Tobermann in der Naulitzer Straße in Gera zum Brand von zwei Fahrzeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera unter der Telefonnummer 0365 82341465 zu melden.

Zwischen dem 31.07.2023 und 02.08.2023 kam es zum Einbruch in die Gartenanlage "Wasserrose" in der Dürrenebersdorfer Straße in Gera. Der bisher unbekannte Täter hebelte die Tür einer Gartenlaube auf und entwendete aus dieser eine Bohrmaschine. Bei dem benachbarten Garten versuchte der Täter ebenfalls einzudringen, scheiterte hier allerdings an der Laubentür.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell