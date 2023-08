Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 75-Jährige beleidigt Polizeibeamte

Gera (ots)

Gera. Am gestrigen Tag (01.08.2023), gegen 08:00 Uhr realisierten Polizeibeamte aus Gera einen Haftbefehl gegen eine 75-Jährige. Dabei beleidigte sie die 34-jährige Beamtin und den 39-jährigen Beamten mit missachtendem Wortlaut in der Altenburger Straße. Aufgrund des Haftbefehls landete die Frau in einer Justizvollzugsanstalt, ein Verfahren wegen Beleidigung wurde ebenfalls eingeleitet. (AZ)

