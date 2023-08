Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer gerät in Gegenverkehr

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 79-jähriger Fahrer eines Pkw Ford fuhr am 01.08.2023 um 16:15 Uhr die Kauerndorfer Allee in Richtung Zeitzer Straße. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Kia-Fahrer. Der Fahrer des Pkw Ford wurden dabei schwer verletzt und an der Unfallstelle erfolgreich reanimiert. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Kia-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist vierstellig. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

