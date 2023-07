Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 08.07.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta -Verkehrsunfall- Am 08.07.2023; 03:55 Uhr, kommt es auf der Falkenrotter Straße/ Oldenburger Straße in Vechta zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Lohner erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 18-jähriger Dammer seinen PKW vor der Lichtzeichenanlage abbremsen musste und fuhr auf. Durch den Zusammenprall wurden die Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 15000 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am 08.07.23 ist es gg 03:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in Lohne in der Kreymborgstraße gekommen. Hier wurde durch aus einer Gruppe von jungen Erwachsenen der Außenspiegel eines Firmenfahrzeuges beschädigt. Dieses war am Fahrbahnrand abgestellt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer 04442-808460 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Körperverletzung

Zwei unbekannte Täter griffen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Landwehrstraße gegen 00:30 Uhr einen 48-jährigen Lohner an und schubsten diesen grundlos von seinem Fahrrad. Weil Zeugen zu Hilfe eilten, ließen die unbekannten Männer von dem Opfer ab und flüchteten. Der Lohner wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen.

Lohne - Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Lohne in der Straße Zur Mark zu einem Einbruch bei einer Autoverwertungsfirma. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster eines Hallentors ein, öffneten dieses dann mittels Schalter. Aus der Halle wurde insgesamt 25 Katalysatoren entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne oder in Vechta zu melden.

Damme - Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum der letzten Woche drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle des Malteser Zum Rennplatz in Damme ein. Dort entwendeten Zubehörteilte für Krankenbetten. Insgesamt entstand durch den Diebstahl ein Schaden von etwa 10000,- Euro.

Neuenkirchen/Vörden -Brandstiftung

Am Freitag, dem 07.07.23 kam es innerhalb kurzer Zeit in den frühen Abendstunden zu zwei Bränden am Mühlendamm. Eine unbekannte Person setzte den dortigen Grünstreifen in Brand. Der erste Brand konnte noch von einem Zeugen gelöscht werden. Bei dem zweiten Brand musste die Feuerwehr aus Vörden ausrücken. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Neuenkirchen oder Damme melden.

Steinfeld- Sachbeschädigung/Vandalismus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte Personen in die Umkleidekabinen des SV Falke Steinfeld ein und beschädigten dort Lampen und die Deckenverkleidung. Anschließend konsumierten die unbekannten Täter noch Marihuana und ließen die Reste zurück. Der Schaden wird auf etwa 2000,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Steinfeld zu melden.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag gegen 16:40 Uhr kontrollierte die Polizei einen Pkw -Fahrer in der Lindenstraße. Dabei wurde festgestellte, dass ein 43-jähriger Mann aus Nortrup seit einem Monat nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untgersagt.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 07.07.2023 um 17:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamten einen Pkw auf der Astruper Straße in Visbek. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 36-jährige Mann aus Polen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Zudem werden nun mehrere Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag um 10:00 Uhr kam es auf der Straße Achtern Thun zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 41-jährige Dinklagerin übersah beim Abbiegen mit ihrem Pkw eine 68-jährige Fußgängerin aus Steinfeld.

