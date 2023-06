Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Sonniger Familientag beim Löschzug Neheim

Arnsberg (ots)

Am 04.06.2023 war es endlich wieder so weit, der Löschzug Neheim lud nach 5 Jahren Zwangspause nun wieder die Bevölkerung zu ihrem Familientag ein. Hier gab es für Groß und Klein jede Menge zu erleben. Neben Zahlreichen Attraktionen wie z.B. eine Hüpfburg, Kinder schminken, "Hau den Lukas", eine Simulation einer Fettexplosion oder auch das Besichtigen eines Rettungswagens, konnte man auch sein Glück bei einer Tombola versuchen. Dank zahlreicher Sponsoren war die Tombola reich gefüllt. Für das leibliche Wohl der Besucher war natürlich auch gesorgt, an einem Grillstand konnten warme Gerichte zu sich genommen werden. Ebenfalls wurde eine Cafeteria angeboten, bei der man sich Kaffee und Kuchen schmecken lassen konnte. Feuerwehrübungen mit verschiedenen Übungsszenarien wie z.B. eine Brandbekämpfung mit Menschenrettung über eine Drehleiter oder eine technische Rettung, konnten über den Tag verteilt bestaunt werden. Neben den aktiven Kameraden der Feuerwehr hat auch die Jugendfeuerwehr eine Übung vorbereitet und konnte an einem PKW-Brand ihren Ausbildungsstand den begeisterten Zuschauern vorführen. Einen offiziellen Anlass gab es auch zu Feiern. Während der Corona-Zeit war die Feuerwehr natürlich auch weiter aktiv und so wurden in dieser Zeit gleich mehrere neue Fahrzeuge für den Löschzug Neheim beschafft und in Dienst gestellt. Nur fehlte bis zum aktuellen Zeitpunkt noch die Fahrzeugweihe, die traditionell durch die katholische Kirche vorgenommen wird. Nachdem der Löschzugführer des Löschzugs Neheim (Tobis Jakob) die zu weihenden Fahrzeuge vorstellte, nahm Pastor Joby Kallarakkal die Fahrzeugweihe an folgenden Fahrzeugen vor: KLF Löschzug Neheim (Standort Bachum) GW-Mess Löschzug Neheim (Standort Neheim) LF-Logistik Löschzug Neheim (Standort Neheim) AB-Wasser Löschzug Neheim (Standort Neheim) Da auch das Wetter an diesem "für alle beteiligten" besonderen Tag sich von seiner besten Seite zeigte, war das Gelände der Feuerwache Neheim den ganzen Tag sehr gut besucht. Gegen 18 Uhr endete ein spannender Familientag und der Löschzug bedanke sich bei allen Gästen für ihren Besuch.

