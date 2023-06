Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Bestätigter Wohnungsbrand am Montag-Mittag

Arnsberg (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Arnsberg zu einem Wohnungsbrand in die Arnsberger Altstadt alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, eine Wohnung im 2. Obergeschoss war am brennen. Zum Glück befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand von Vorder- und Rückseite des Gebäudes, wobei aufgrund der Enge der Straßen die dreiteilige Schiebleiter genutzt werden musste.

Nach ca. 2 Stunden war das Feuer gelöscht und die betroffene Wohnung auf unerkannte Brandnester kontrolliert.

