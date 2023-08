LPI-G: Hermesfahrer fährt sich auf dem Feld fest

Gera (ots) - Durch Zeugen wurde am 31.07.2023 gegen 22:00 Uhr in Gera im Bereich der Haltestelle Berliner Straße verfassungswidrige Parolen wahrgenommen. Es waren weibliche als auch männliche Stimmen an den Ausrufen beteiligt. Die Polizei in Gera brachte sofort mehrere Funkwagen zum Einsatz. Im Zuge der Nahbereichsfahndung wurden Jugendliche im Alter von 16-17 Jahren festgestellt, derzeit geht die Polizei von weiteren ...

mehr