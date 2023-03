Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Jugendliche Radfahrerin am Gemeindedreieck angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Gemeindedreieck ist am Donnerstagnachmittag eine 15-jährige Radfahrerin aus Dorsten von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Die Jugendliche war auf der Borkener Straße unterwegs und ist dann gegen 15.20 Uhr - an der Ampel - über die Straße gefahren. Im gleichen Moment bog ein Autofahrer nach rechts ab und stieß mit der Radfahrerin zusammen, wodurch die 15-Jährige stürzte. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen. Weil die 15-Jährige angab, dass alles soweit in Ordnung sei, fuhr der Mann weiter - ohne direkt die Polizei zu verständigen. Weil sich Zeugen das Kennzeichen des Autos notiert hatten, wurden von Seiten der Polizei bereits erste Ermittlungen - wegen Unfallfluchts - durchgeführt. Gleichzeitig hatte der 81-jährige Autofahrer aus Raesfeld den Unfall aber auch selbst bei einer Polizeiwache im Kreis Borken gemeldet. Trotzdem wird weiter wegen "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" ermittelt. Damit Sie nicht in eine solche Lage kommen, sollten Sie bei einem Unfall, an dem Personen beteiligt sind, immer direkt die Polizei anrufen. Das gilt ganz besonders dann, wenn Kinder oder Jugendliche beteiligt sind - und auch, wenn diese angeben, unverletzt zu sein.

