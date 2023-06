LPI-G: Ermittlungen wegen Unfallflucht

Gera (ots) - Gera: Das Eindringen in eine Sporthalle in der Saalfelder Straße versuchten unbekannte Täter am vergangenem Wochenende (23.06.2023 - 26.06.2023). Glücklicherweise gelang ihnen ihr Vorhaben nicht. Allerdings verursachten die Einbrecher Sachschaden. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) ermittelt nun zum Fall und sucht hierbei nach Zeugen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr