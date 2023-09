Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am 4. September, gegen 07:40 Uhr, fuhr eine 37-jährige Autofahrerin aus Lohne auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Marienstraße in Richtung Ausfahrt. Hierbei kreuzte noch auf dem Parkplatz ein zweijähriges Mädchen den Bereich vor dem Pkw und es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Kind unter das Auto gekommen war. Schnell heraneilende Ersthelfer aus dem gegenüberliegenden Wohnhaus hoben den Pkw an, sodass das Kind befreit werden konnte. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Die Mutter sowie die Fahrerin wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Sachverhaltsaufnahme durch die Feuerwehr abgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell