Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26676 Barßel OT Elisabethfehn - Verkehrsunfall (alleinbeteiligt) unter Einfluss von Alkoholika

Am 03.09.2023, um 08:35 Uhr, ist es auf der Oldenburger Straße in 26676 Barßel OT Elisabethfehn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Mann aus Wiesmoor kam mit seinem BMW X5 im Nahbereich zur Grundschule nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Unfallbeteiligten eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden - ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Infolgedessen wurde der Führerschein des nunmehr Beschuldigten beschlagnahmt und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 66.500 Euro. Zu einem Personenschaden ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen.

