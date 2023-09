Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Lagerhalle

In der Zeit von Freitag, 25.08.2023, bis Dienstag, 29.08.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer offenstehenden Lagerhalle in der Eisenbahnstraße in Cloppenburg. Hieraus wurden mehrere Edelstahlschienen entwendet. Zum Wert des Diebesgutes können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Löningen - Brand einer Großmülltonne

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 11.20 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Löningen zu einem Brand einer Großmülltonne bei der Grundschule in Löningen, Gelbrink, alarmiert. Die Mülltonne wurde komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

