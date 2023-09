Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Samstag, den 02.09.2023, gegen 00:02 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 27-jähriger Pkw - Führer aus Lohne angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem wurde festgestellt, dass er sowohl unter dem Einfluss von Alkohol, wie auch Drogen stand. Aufgrund dessen wurde eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige angelegt. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage -Trunkenheit im Straßenverkehr als Radfahrer -

Am Fr., 01.09.2023, gg. 17.40 h befuhr ein 47-jähriger aus Bakum mit seinem Fahrrad den Radweg von Carum in Rtg. Dinklage, obwohl er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr waren die Folge. Er wurde im Anschluss an seine Ehefrau übergeben.

Holdorf - Unbekannter Täter entwendet Mobile Musikanlage

Am Samstag, den 02.09.2023 um ca. 11:10 Uhr lud ein zurzeit unbekannter Täter eine mobile Musikanlage in seinen olivfarbenen VW Bulli mit Hamburger Kennzeichen ein und entfernte sich. Die Tat ereignete sich an der Straße Zum Heidesee Ecke der Neuenkirchener Straße. Die Musikanlage wurde dort kurzzeitig am Straßenrand abgestellt, um sie anschließend für den Triathlon am Folgetag vorzubereiten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Holdorf unter 05494-914200

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Samstag, 02.09.23, gg. 15.00 Uhr, wird ein 24jähriger aus Vechta mit einem Kleintransporter im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren besteht der Verdacht der Drogenbeeinflussung. Die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Lohne - Brand in einem fleischverarbeitenden Betrieb

Am 02.09.2023, gegen 19:30 Uhr, kam es in 49393 Lohne, Brägeler Straße, bei einem fleischverarbeitenden Betrieb zu einer Rauchentwicklung in einem Technikraum. Durch die Freiwillige Feuerwehr Lohne konnte ein Brand in einem der Technikräume festgestellt und gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Aufgrund eines Schadens an einem Bauteil ist vermutlich heißes Öl ausgetreten und mit dem Bauteil in Verbindung gekommen. In der Folge ist es zu einem Brand des Bauteils gekommen. Nach erster Einschätzung ist ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 02.09.2023, gegen 21:40 Uhr, wird durch zwei aufmerksamen Zeugen ein PKW in 49429 Visbek auf der Umgehungstraße gemeldet. Der PKW soll ersten Angaben zufolge in Schlangenlinien fahren und mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sein. Kurz Zeit später kommt der Fahrzeugführer mit seinem PKW auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei kann festgestellt werden, dass der 61-jährige Fahrzeugführer aus Visbek 2,67 Promille hat. Die Durchführung der weiteren Maßnahmen, wie Untersagung der Weiterfahrt und die Entnahme eine Blutprobe, waren die Folge.

