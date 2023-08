POL-OL: +++ Polizei und Jugendamt ziehen Bilanz nach Testkäufen von E-Zigaretten +++

Oldenburg (ots) - ++Pkw Aufbruch++ In der Nacht von Freitag, 28.07.2023, 19:30 Uhr, auf Samstag, 29.07.2023, 07:00 Uhr, wurde in der Lüttichstraße in Oldenburg die Seitenscheibe eines Pkw zerstört und so die Geldbörse aus diesem entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden (978790). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland Einsatz- und Streifendienst 1 Dienstschichtleiter Telefon: 0441/790-4117 ...

