Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Vechta/Visbek

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Visbek- 83-Jährige wird Opfer von Betrugstat Am Donnerstag, 31. August 2023 kam es zu einer Betrugstat in Vechta, bzw. Visbek. Eine 83-jährige Frau aus Vechta erhielt gegen 19.00 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Von diesem wurde sie aufgefordert ihr Bargeld zu überprüfen, welches sie zu Hause hat. Dazu sollte sie die Seriennummern der Banknoten durchgeben. Nachdem die Seniorin einige Nummern telefonisch durchgegeben hatte, bot ihr der "Bankmitarbeiter" an, dass er die weitere Prüfung durchführen könne. Dazu sollte die Frau die Banknoten nach Visbek bringen, dort würde man das Geld zur Überprüfung abholen. Damit war die Vechtaerin einverstanden und fuhr zu einem vereinbarten Treffpunkt in Visbek zum "Hof Funke". Dort wurde die Dame von mindestens einer männlichen Person in Empfang genommen, die dort mit einem dunklen BMW wartete. Es kam zur Übergabe der Banknoten, insgesamt wurde ein niedriger, 5-stelliger Betrag übergeben. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin mit dem Bargeld. Zeugen, die Hinweise zum BMW (vermutlich schwarz) gegeben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 04471-18600

