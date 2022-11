Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher haben Gaststätten im Visier - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (02.11.2022) in eine Gaststätte an der Katzenbachstraße eingebrochen, bei einem Lokal an der Österfeldstraße blieb es bei einem Versuch. An der Katzenbachstraße hebelten die Täter zwischen 04.45 Uhr und 05.00 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Gaststätte. Anschließend brachen sie den dortigen Geldspielautomaten auf und erbeuteten daraus Bargeld in Höhe von zirka 2.000 Euro. An der Österfeldstraße machten sich gegen 04.00 Uhr Unbekannte an einem Fenster eines Lokals zu schaffen. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, nachdem sie zuvor auf laute Geräusche aufmerksam wurde. Hierbei erkannte sie eine Person, die umgehend die Flucht ergriff. Bei der Person soll es sich um einen zirka 18 Jahre alten und etwa 170 bis 180 Zentimeter großen Mann handeln, der mit einer blauen Jeans und einem orangenen Kapuzenpullover bekleidet war. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell