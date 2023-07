LPI-G: Crystal Meth in Langenwolschendorf

Zeulenroda (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag gegen 1:45 Uhr wurde in der Zeulenrodaer Kirchstraße eine 30-jährige Frau durch die Polizei kontrolliert. Die junge Dame führte eine Konsumeinheit der harten Droge Crystal Meth bei sich. Die illegale Betäubungsmittel wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen des BtmG wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

