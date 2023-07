LPI-G: Radfahrer volltrunken

Altenburg (ots) - Nobitz: Zwei Pkw befuhren am 06.07.2023 um 07:00 Uhr die B7/ B93 und wollten die Straße in Fahrtrichtung Zwickauer Straße verlassen. Der Fahrer eines Pkw Audi musste dabei verkehrsbedingt halten. Eine 31-jährige Fahrerin eine Pkw Opel erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

