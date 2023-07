LPI-G: Radfahrer gestürzt

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Insgesamt 15 Karotten und 12 Zwiebeln stahlen unbekannte Diebe aus einem Garten in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Hierzu begaben sich die Täter in der Zeit vom 03.07.2023 - 05.07.2023 unberechtigt in den Garten der Gartenanlage in der Nordstraße. Die Altenburger Polizei hat daraufhin die Ermittlungen zu den Gemüsedieben aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

mehr