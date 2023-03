Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am frühen Morgen des 12. März, gegen 4.00 Uhr, wurden zwei Männer Opfer einer gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung in und vor einer Discothek am Hüsemanns Esch in Nordhorn. Nach einer Auseinandersetzung auf der Tanzfläche mit einer Gruppe von 6 bis 7 Männern im Alter von Anfang 20 bis Ende 20 verlagerte sich das Geschehen nach draußen. Hier wurde aus der Gruppe heraus auf die beiden 21- und 27-jährigen am Boden liegenden Männer eingetreten und eingeschlagen, welche dabei leicht verletzt wurden. Die Täter entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter 05921-3090 entgegen.

