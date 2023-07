LPI-G: Junge Frau mit Crystal Meth erwischt

Greiz (ots) - Am Freitag gegen 23:00 Uhr wurde in der Greizer Schlossbergstraße ein 40-jähriger Radfahrer durch die Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

