Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei im Jugendclub Römer

Zeulenroda (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag, gegen Mitternacht wurde die Polizei zum Jugendclub Römer in Zeulenroda gerufen. Im Freigelände des Jugendclubs soll es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein. Vor Ort wurden eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 21 Jahren festgestellt. Teilweise waren die beteiligten Jugendlichen alkoholisiert. Eine 14-jähriger gab den Beamten gegenüber an , von mehreren Personen auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Die genauen Tatumstände sind noch unklar. Die PI Greiz sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können. Tel.: 03661/6210, Aktenzeichen ST/0176078/2023

