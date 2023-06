POL-MFR: (688) 18-jähriger Vermisster wohlbehalten angetroffen

Erlangen (ots) - Wie mit Meldung 679 vom 09.06.2023 bereits berichtet, überfiel ein bislang Unbekannter ein Lottogeschäft in der Fürther Straße, bedrohte die Angestellte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Erlanger Polizei nahm nun einen Täter fest. Am Freitagmorgen gegen 10:50 Uhr betrat ein bislang Unbekannter ein Lottogeschäft in der ...

