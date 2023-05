Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Eine Person bei Unfall tödlich verletzt

Wilsum (ots)

Am Montag kam es auf der Uelsener Straße in Wilsum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Der 29-jährige Fahrer eines mit drei weiteren Personen besetzten VW war gegen 17.05 Uhr in Richtung Uelsen unterwegs. Als in Höhe der Dorfstraße ein 89-jähriger Pedelec-Fahrer die Fahrbahn kreuzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der 89-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Insassen im Pkw blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die Uelsener Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

