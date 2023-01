POL-SO: Brennender Müllcontainer

Lippstadt (ots) - Am Dienstag, um 11:33 Uhr, kam es an der Kreuzung Beckumer Straße/Bastionstraße zu einem Unfall. Eine 31-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem BMW auf der Beckumer Straße in Richtung der B 55 unterwegs. An der Ampel fuhr sie trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einem von rechts kommenden BMW eines 64-jährigen Lippstädters. Durch die Kollision wurde die Ehefrau des Lippstädters auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. ...

