Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, um 11:33 Uhr, kam es an der Kreuzung Beckumer Straße/Bastionstraße zu einem Unfall. Eine 31-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem BMW auf der Beckumer Straße in Richtung der B 55 unterwegs. An der Ampel fuhr sie trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einem von rechts kommenden BMW eines 64-jährigen Lippstädters. Durch die Kollision wurde die Ehefrau des Lippstädters auf dem Beifahrersitz leicht verletzt. Sie wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Autos wird auf über 50.000,- EUR geschätzt. Die Kreuzung blieb für die Zeit der Unfallaufnahme bis etwa 14:00 Uhr gesperrt. (lü)

