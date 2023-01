POL-SO: Radfahrer stürzt und verstirbt

Lippstadt (ots) - Am Montag, um 09:05 Uhr, rief eine Zeugin die Polizei zu einem Parkplatz an der Von-Galen-Straße. Hier saß ein fremder Mann in ihrem Auto und durchsuchte es. Die Polizeibeamten konnten kurz darauf den Fremden nahe des Autos antreffen. Der 20-jährige Mann, ohne festen Wohnsitz, trug eine aus dem Fahrzeug entwendete Garantiekarte bei sich. Außerdem hatte er eine Goldkette, ein Tablett, etwas Cannabis und eine fremde EC-Karte bei sich. Er wurde vorläufig ...

