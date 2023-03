Bad Segeberg (ots) - Am Sonntagnachmittag, den 19.03.2023, ist es an der Kreuzung Westring / Mühlenstraße in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und vier Verletzten gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein mit drei Personen besetzter BMW kurz nach 17:00 Uhr den Westring in Richtung Prisdorf und beabsichtigte nach rechts in die Mühlenstraße abzubiegen. Aus bislang ...

mehr