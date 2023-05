POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rhede (ots) - Am Montag kam es gegen 17.30 Uhr in der Alte Rheder Straße in Rhede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Alte Rheder Straße in Fahrtrichtung Rhede und kollidierte mit dem am Fahrbahnrand geparkten weißen Pkw, Citroen, ohne sich anschließend um die Schadensregulierung zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden ...

