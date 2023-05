Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 20.50 Uhr in der Straße "Am Stadion" in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Gartenzaun beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr die Straße "Am Stadion" in Richtung Dieckhausstraße, als er alleinbeteiligt und aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den dortigen Gartenzaun stürzte. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Verursacher sei nach Zeugenaussage 1,80 Meter groß, habe ein graues E-Bike gefahren sowie eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke getragen. Er habe graue Haare, die an der Seite kurz geschoren und im Deckhaar etwa 5-6 cm lang seien. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer: 04961-9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell